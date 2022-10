Pallone d'Oro: vince Benzema. Mourinho: "Questo trofeo è la conseguenza naturale della sua crescita"

Karim Benzema ha realizzato il suo sogno, ovvero vincere il Pallone d'Oro. L'attaccante francese si è aggiudicato la sessantaseiesima edizione di questo trofeo grazie ad una super annata con il Real Madrid, in cui ha vinto campionato, Supercoppa spagnola e Champions League. José Mourinho, ex allenatore di Benzema ai tempi dei Blancos, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un video preparato per celebrare il centravanti: "Karim è un grande personaggio. Ha personalità, è un uomo squadra, non è uno che è ossessionato da se stesso, dai premio o dal segnare più gol degli altri. Il Pallone d'Oro è la conseguenza naturale del suo percorso di crescita. Lui è ossessionato dalla squadra".

Benzema ha preceduto Kevin De Bruyne (terzo) e Sadio Mané (secondo).