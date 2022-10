Nicolini (vice ds Shakthar): "Mudryk vale più di 100 milioni"

"Valutiamo Mudryk più di Antony del Manchester United, pagato 100 milioni. Insieme a Mbappé, Leao e Vinicius, Mudryk è il giocatore più forte in quel ruolo". Sono le parole di Carlo Nicolini, vicedirettore sportivo dello Shakthar Donetsk, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TV PLAY.

Protagonista anche martedì con uno splendido gol in Champions League contro il Celtic, Mykhaylo Mudryk è il talento più limpido della squadra ucraina, visti i sei gol e sette assist collezionati in undici partite stagionali. In estate è stato accostato alla Juventus ma, spiega Nicolini, "le italiane arrivano sempre dopo, portano proposte basse, non ci sediamo neanche per trattare. Ci sono tante candidate, ma ora ci vogliono cifre giuste per portarlo via".

(TV PLAY, Calciomercato.it)

