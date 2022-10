Morto Ventrone: leucemia fulminante per l'ex preparatore della Juventus

È morto a 62 anni per una leucemia fulminante Gian Piero Ventrone, l'ex preparatore atletico della Juventus dal 1994 al 2004. Attualmente era al Tottenham nello staff di Antonio Conte. Ventrone è stato il preparatore atletico della Juve di Moggi, Giraudo e Bettega con Marcello Lippi e Carlo Ancelotti in panchina.

Era famoso per i suoi metodi da "marine", che aveva introdotto anche agli Spurs con Conte. Dopo il decennio d'oro alla Juve, era andato per una stagione da vice allenatore dell'Ajaccio, e poi al Catania e in Cina al Jiangsu Suning e al Guangzhou Evergrande con Fabio Capello.