Mitrovic: "In passato sono stato vicino alla Roma. Ho un debole per i giallorossi"

GAZZETTA.IT - Aleksandar Mitrovic, attaccante del Fulham, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al quotidiano. Tra i vari temi trattati, il centravanti ha parlato della Roma e della possibilità che ha avuto in passato di trasferirsi nel club giallorosso. Le sue dichiarazioni: "Seguo spesso la Serie A, in Italia ci sono tanti serbi. Io, in passato, ho sfiorato la Roma… In Inghilterra mi trovo benissimo, ma mai dire mai per il futuro. Oltre che per i giallorossi, ho un debole per il Napoli e per i tifosi azzurri”.

