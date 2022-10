Dopo le polemiche per l’arbitraggio e le scelte del VAR nella gara tra Inter e Barcellona, l’olandese Pol van Boekel, l’arbitro che era presente davanti allo schermo a San Siro, non è stato fermato dall’UEFA. Sarà lui infatti sarà il VAR della sfida tra Roma e Betis Siviglia di Europa League, in programma domani allo stadio Olimpico. Insieme a lui ci sarà anche lo stesso AVAR, ovvero l’olandese Dennis Higler, anche lui presente a San Siro per Inter-Barcellona.

(calcioefinanza.it)

