Liga, Celta Vigo-Betis 1-0: espulso Luiz Felipe al 20'

La Roma vince 1-2 contro l'Inter, il Betis perde 1-0 contro il Celta Vigo. La squadra allenata da Manuel Pellegrini, prossima avversaria della Roma in Europa League, subisce gol al 9' e resta in 10 per 70 minuti causa espulsione di Luiz Felipe per fallo da ultimo uomo. Il cartellino, inizialmente giallo è stato trasformato in rosso con l'aiuto del VAR. Il Betis ha lottato fino all'ultimo per riaprire la partita, senza riuscirci, restando quarta in classifica in attesa degli altri match della settima giornata.