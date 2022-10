Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Midtjylland, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è tornato a parlare del prato dello Stadio Olimpico: “Il manto erboso dell’Olimpico non si sistemerà nel breve tempo, per noi è un problema considerevole, ci sono anche altri modi di giocare, ma a me non riescono. Sulla diffida di Milinkovic in campionato non farò troppi ragionamenti”.