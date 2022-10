Instagram, Dybala si complimenta con la squadra per la vittoria contro l'HJK Helsinki: "Bravissimi" (FOTO)

La Roma sbanca la Bolt Arena e vince per 1-2 contro l'HJK Helsinki nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League. I giallorossi hanno sbloccato la partita con Abraham al 41', ma al 54' Hetemaj ha pareggiato i conti. Otto minuti più tardi, però, l'autorete di Hoskonen ha regalato la vittoria ai capitolini, che raggiungono il Ludogorets a quota 7 punti: la qualificazione si giocherà all'ultima giornata, in cui la Roma affronterà proprio i bulgari.

Paulo Dybala ha seguito i suoi compagni da casa a causa di un infortunio e, al termine del match, ha voluto fare i complimenti alla squadra tramite una storia su Instagram: "Bravissimi", il messaggio della Joya.