Iniesta: "Mi sarebbe piaciuto giocare con Totti"

CORSPORT - Andres Iniesta, ex centrocampista del Barcellona e attualmente in forza al Vissel Kobe, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al quotidiano sportivo. Tra i vari temi affrontati, lo spagnolo ha espresso anche la sua ammirazione per una leggenda come Francesco Totti. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Se c'è un calciatore, un contemporaneo o anche del passato, con il quale mi sarebbe piaciuto giocare? Visto che ci stiamo muovendo tra la Spagna e l’Italia è logico che non possa che pensare a Pirlo, a Del Piero, a Totti, che ho affrontato ed ho ammirato. Se devo guardarmi indietro, chiaro che invece cito Maradona, Pelé, Cruyff".