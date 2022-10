Ibiza, Quitadamo: "Fuzato si trova benissimo qui. Non si è pentito di aver lasciato la Roma" (VIDEO)

TUTTOMERCATOWEB.COM - Il dirigente dell'Ibiza Matteo Pio Quitadamo ha rilasciato un'intervista in esclusiva al sito calcistico. Tra i vari temi trattati, l'attuale Business Development Manager della società spagnola si è soffermato anche su Daniel Fuzato, ex portiere della Roma trasferitosi a titolo definitivo in estate proprio all'Ibiza. Queste le sue dichiarazioni: "Così come Marco (Borriello, ndr) e me, anche Daniel ha scelto questo progetto con entusiasmo. C'è una differenza abissale fra fare il secondo a Roma ed essere il primo in seconda divisione spagnola, ma Fuzato qui si trova benissimo ed è un ragazzo eccezionale. Ci troviamo su un'isola particolare, dove un calciatore riesce a crescere in maniera molto più tranquilla e senza troppe pressioni. Fuzato è passato da una delle piazze più calde del mondo a una realtà dove la sfera privata di un calciatore non viene meno come succede invece in Italia. Ha scelto Ibiza per crescere e nelle prime 12-13 giornate di campionato è stato uno dei migliori. Questo non è un caso, Daniel Fuzato non si è pentito della scelta".

