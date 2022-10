Oggi pomeriggio, dopo aver ricevuto e accettato l'incarico per formare un nuovo governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha anche presentato l'elenco dei ministri e delle ministre che comporranno la squadra di governo. Sarà Andrea Abodi, presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, il ministro per lo Sport e Giovani.