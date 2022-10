Globe Soccer Awards: Mourinho tra i candidati come "Miglior allenatore dell'anno" (FOTO)

Andrà in scena il 17 novembre al Madinat Jumeirah Resort di Dubai l'evento dei Globe Soccer Awards 2022, giunto alla tredicesima edizione, per premiare squadre, calciatori, giocatrici, allenatori e non solo che si sono contraddistinti nella stagione appena trascorsa. Tra i candidati al riconoscimento di "Miglior allenatore dell'anno" figura anche José Mourinho.

Oltre al tecnico portoghese, che alla sua prima stagione in giallorosso ha portato la Roma alla vittoria della prima edizione della Conference League, sono in lizza Carlo Ancelotti, Sonia Bompastor, Sergio Conceição, Unai Emery, Abel Ferreira, Renato Gaucho, Jonatan Giraldez, Oliver Glasner, Pep Guardiola, Simone Inzaghi, Jurgen Klopp, Julian Nagelsmann, Stefano Pioli, Mauricio Pochettino, Arne Slot, Luciano Spalletti, Martina Voss-Tecklenburg, Sarina Wiegman, Xavi. Si potrà votare fino al 2 novembre alle 12.00.

