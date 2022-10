Gasperini: "Vincere in Europa è difficile, anche se la Roma l'ha fatto in Conference League"

RADIO 1 - A "Radio Anch'io lo Sport" è intervenuto Gian Piero Gasperini in mattinata, parlando degli obiettivi dell'Atalanta, attualmente seconda in classifica a 2 punti dal Napoli: "È chiaro che la Coppa Italia sia il traguardo più raggiungibile. Poi le coppe europee sono più difficili da conquistare anche se l’anno scorso la Roma ha vinto in Conference. Le squadre italiane in Europa sono in difficoltà. In Coppa Italia siamo arrivati in finale due volte, senza vincere. Ma è la coppa più raggiungibile".