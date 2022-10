Fuor Four Two, Mourinho 35° miglior allenatore al mondo: "Lui è per sempre, è eterno"

C'è anche Josè Mourinho nella classifica stilata dalla rivista Four Four Two sui 50 migliori allenatori al mondo. Ecco cosa dicono del tecnico della ROma, posizionato al 35esimo posto: "Lui è per sempre, lui è eterno. Un cinque volte vincitore delle competizioni europee, una stella dei video di Stormzy, un genio oltre lo spazio e il tempo. Jose Mourinho ha superato i cliché. Brucia al centro della Serie A e senza di lui, il calcio è l'ombra di sé stesso. Tutto ciò di cui ha bisogno è un attaccante feroce, una piccola organizzazione sul retro e una mentalità da assedio nello spogliatoio - e lo Special One ti porterà un trofeo, qualsiasi trofeo, anche se sembra un vaso", si legge in riferimento all'ultima Conference League vinta.

