Ecco l'opera d'arte realizzata con scarpe e vestiti indossati dai giocatori della Roma: i proventi a beneficio delle scuole romane (FOTO)

Interessante opera d'arte, realizzata dall'artista Lady Be, con protagonista anche la Roma e all'insegna della sostenibilità. L'artista infatti ha realizzato l'opera utilizzando materiali ricilicati tra cui piccoli gadget, giocattoli, berretti, penne, bottoni, involucri per il trucco, cavi elettrici e tubi utilizzati nella costruzione. Tra questi anche scarpe e vestiti indossati dai giocatori della Roma. Tutti i proventi saranno utilizzati per l'acquisto di materiale didattico sostenibile a beneficio delle scuole romane.

? A piece of art with an educational message for sustainability

Created by the talented Lady Be, the art piece is made of recycled items including shoes and clothing worn by the @OfficialASRoma players

?‍? Raising funds for sustainable teaching material for schools around Rome

— MatchWornShirt (@MatchWornShirt) October 12, 2022