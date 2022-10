ECA Youth Knowledge Exchange, Vergine: "Momento di crescita e di arricchimento" (VIDEO)

Dopo il convegno dell'ECA Youth Knowledge Exchange, ospitato il 18 e il 19 ottobre dalla Roma, il club giallorosso ha riassunto la due giorni di evento con una nota sul sito ufficiale:

Si è chiusa la due giorni dello Youth Knowledge Exchange, il convegno dell’ECA che in questa quarta edizione, la prima in Italia, è stato organizzato con il supporto dell’AS Roma.

L’evento che si è tenuto allo Stadio Olimpico, è stato un’occasione di confronto tra i rappresentanti di 60 club europei sul tema della formazione degli allenatori delle squadre giovanili, sul quale l’AS Roma ha investito molto in termini di risorse umane e non solo.

“Siamo stati felici di aver raccolto riscontri positivi al termine di questi giorni di lavoro”, ha commentato Vincenzo Vergine, responsabile del Settore Giovanile giallorosso.

“Desidero ringraziare l’Eca e sottolineare ancora la nostra soddisfazione per aver potuto realizzare questo evento a Roma, che peraltro ha registrato il numero massimo di adesioni rispetto alle precedenti edizioni.

Le relazioni e i confronti che sono scaturiti hanno rappresentato un momento di crescita e di arricchimento, oltre a essere stati un modo per far capire in quale direzione vogliamo andare. Ritengo a tal proposito fondamentale l’aggiornamento: in Italia abbiamo sviluppato metodologie all’avanguardia, ma è altrettanto vero che sotto alcuni aspetti ci sono Paesi in Europa che offrono spunti costanti. Per questo vogliamo continuare a dare il nostro contributo al dibattito sul futuro dei settori giovanili e trarre al contempo giovamento da esso”.

Sul palco del convegno si sono tenuti diversi interventi, a partire da quello di Vincenzo Vergine, incentrato sulla visione del Club rispetto al Settore Giovanile e sulla volontà di mettere costantemente il calciatore al centro del progetto, incrementando le ore di lavoro individuale dedicate ai ragazzi.

Sulla scia di quanto esposto da Vergine, il Direttore Tecnico delle giovanili azzurre Maurizio Viscidi ha condiviso una riflessione sulla necessità di lavorare costantemente sulla tecnica individuale.

Ha offerto il proprio contributo anche il General Manager dell’area sportiva del Club, Tiago Pinto, che ha illustrato come l’AS Roma sta curando la fase di passaggio dei ragazzi dalla Primavera alla Prima Squadra.

Sul palco, in occasione dell’intervento di Pinto, hanno raccontato la propria esperienza Edoardo Bove, Ebrima Darboe e Nicola Zalewski.

Nel corso della seconda giornata dello Youth Knowledge Exchange hanno offerto i propri contributi i rappresentanti del Bayern Monaco, del RB Salisburgo e dell’Inter Turku.

Queste le parole di Pouya Yaghoubinia, Football Development Analyst dell’ECA: “L’argomento che è stato trattato in questi giorni, lo sviluppo dei metodi di lavoro e la formazione degli allenatori dei settori giovanili, si è sposato perfettamente con il Club, la città e lo stadio che ci hanno ospitato: la Roma ha una chiara visione di ciò che vuole fare e le relazioni del General Manager Pinto, del Responsabile del Settore Giovanile Vergine, unitamente agli investimenti sostenuti dal Club, hanno offerto un contesto ideale per la riuscita del meeting”.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE