Dzeko: "Il gol di sinistro in Torino-Roma il mio più bello in Serie A"

DAZN - Edin Dzeko, match winner di Sassuolo-Inter grazie ad una doppietta, ha parlato ai microfoni della piattaforma streaming al termine del match, terminato con il punteggio di 1-2. Con le reti di oggi il centravanti bosniaco ha superato il muro delle 100 reti in Serie A, arrivando a quota 101. Queste le sue dichiarazioni riguardanti i suoi gol più belli in campionato: "I gol sarebbero dovuti essere 103 ma gli ultimi due me li hanno annullati per fuorigioco. Il più bello? Sono tutti belli, basta che la palla sorpassi la linea. Ricordo il primo contro la Juve ma sono tutti belli. Forse quello con il Torino di sinistro, sì".