Dubai Globe Soccer Awards: al via le votazioni. Candidate la Roma maschile e femminile in quanto società e Mourinho

Sono partite oggi le votazioni per la tredicesima edizione dei Dubai Globe Soccer Awards, evento che andrà in scena il 17 novembre 2022 al Madinat Jumeirah Resort. I riconoscimenti riguardano calciatori, allenatori, direttori sportivi, società e molto altro. La Roma maschile e femminile è tra i candidati per il premio "Miglior club dell'anno", mentre José Mourinho lotterà per ottenere il titolo di "Miglior allenatore dell'anno". Le votazioni termineranno il 2 novembre alle ore 12.

(globesoccer.com)

VAI ALLE VOTAZIONI