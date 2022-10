Dalot: "Mourinho sarà sempre nel mio cuore"

Diogo Dalot, terzino classe 1999 del Manchester United, ha raccontato in un'intervista in Inghilterra il suo rapporto con José Mourinho: "Non sapevo se la trattativa andasse a buon fine. Ho dovuto parlare con Mourinho ed è stato fantastico. Non dimenticherò mai quello che ha fatto per me. Molti allenatori non avrebbero comprato un giocatore che ha un grosso infortunio, ma lui ha creduto in me. Probabilmente sarà sempre nel mio cuore per le piccole e grandi cose che ha fatto per me". Nelle ultime sessioni di mercato si è parlato spesso di un interessamento della Roma per il portoghese che però, in questa stagione, sta trovando spazio con continuità nella formazione dei Red Devils.

(Times)