"Come un padre": il docufilm su Mazzone in uscita il 2 novembre su Prime Video

Il 2 novembre uscirà su Prime Video "Come un Padre", il docufilm diretto da Alessio Di Cosimo sulla vita e la carriera di Carlo Mazzone. Il documentario sarà incentrato sulla vita dell'ex tecnico attraverso i racconti della sua famiglia e dei suoi figli 'd'adozione', ovvero personalità del calcio come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Marco Materazzi, Claudio Ranieri, Giuseppe Giannini e molti altri. "Questo film - spiegano gli autori - vuole raccontare il calcio di una volta, verace, dove i procuratori contavano ancora poco e allenatori come 'Magara' erano per i loro calciatori dei veri mentori, dei padri, dei maestri. Che ti proteggevano, ti guidavano. Modellavano la tua carriera, ma soprattutto indirizzavano la tua vita. Guardiola, Totti, Baggio, Pirlo, Materazzi e gli altri: Mazzone li ha fatti diventare uomini, li ha aiutati a crescere. È stato per loro un secondo padre. Un uomo da cui hanno imparato non solo la tattica o la tecnica, ma soprattutto come stare nel mondo del calcio e non solo. Hanno imparato l'umanità, l'empatia, il rispetto. Ed è questo che raccontano i grandi campioni che lo hanno incrociato".

