BOBO TV - Tornano a far discuere la parole di Antonio Cassano. L'ex fantasista dopo la sconfitta della Roma contro il Napoli, ha criticato ampiamente i giallorossi e Josè Mourinho: "La Roma non ha fatto tre passaggi di fila, ha pensato solo a difendersi e non ha tirato una volta in porta. La cosa più brutta e oscena è che l’allenatore dice che loro non meritavano di perdere. C’è tanta gente che ancora va dietro alle ca**ate che dice”.