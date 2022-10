Roma Calcio a 8 premiata per la vittoria del Campionato 2021/2022 (FOTO)

Oggi a Palazzo Valentini è stata premiata la Roma Calcio a 8 per il secondo scudetto della loro storia alzato lo scorso 20 Giugno. Daniele Parrucci, Consigliere di Roma Capitale, Vice Presidente Commissione Lavori Pubblici e Vice Presidente Commissione Sport si è congratulato con il presidente Fabrizio Loffreda: "E' stato un piacere accogliere i vincitori dello scorso campionato e premiarli per le loro vittorie e per aver portato in alto i colori della nostra città"