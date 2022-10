Nel corso della cerimonia di consegna dei Premi "Scopigno e Pulici" presso il Salone d'Onore del Coni, Gianluigi Buffon ha detto la sua su Paulo Dybala: "A Paulo posso solo fare un grande complimento per quello che sta facendo. Sulle sue qualità nessuno ha dubbi, sono sicuro che avesse bisogno di una sfida e ha scelto con la Roma la più bella. È felicissimo per quello che sta dando e sta ricevendo, ora speriamo possa riprendersi per il Mondiale”.

(ansa)