Bruscolotti: "Roma-Napoli? Speriamo che Mourinho non parcheggi ancora il pullman davanti alla porta"

RADIO PUNTO NUOVO - Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica e si è soffermato su Roma-Napoli, match che andrà in scena domenica 23 ottobre alle ore 20:45. L'ex difensore ha attaccato Mourinho e il suo modo di giocare. Le sue parole: "Roma-Napoli sarà sempre una partita di un certo fascino. All'Olimpico è sempre stato uno spettacolo, anche sugli spalti. Prima c'era il gemellaggio, che purtroppo è finito per il gesto di un mio compagno... Parlando di calcio, sarà una gara particolare tra due grandissimi allenatori. Mourinho è bravo nell'attirare tutta l'attenzione su di sé e nell'alleviare la tensione dei suoi ragazzi. Speriamo solo che non parcheggi ancora una volta il pullman davanti alla porta".