Betis-Roma, le info per i tifosi a Siviglia: meeting point per i romanisti

Domani la Roma sfiderà il Betis nella quarta giornata del girone di Europa League allo Stadio Benito Villamarín. Il club giallorosso ha comunicato le informazioni utili per i tifosi che saranno presenti a Siviglia:

Il Real Betis istituirà a Siviglia un meeting point per i romanisti. Il punto di ritrovo per i nostri tifosi si troverà a Jardines de las Delicias, in Avenida de la Palmera.

Tutte le informazioni utili per i romanisti sono state inviate nella mail contenente il biglietto del match.

I biglietti inviati sono strettamente personali e non è più consentito modificare il titolare. Per accedere allo stadio, il Real Betis consiglia la stampa del pdf e sarà obbligatorio portare con sé il documento inserito nel form.

In caso di necessità, i tifosi che giovedì 13 si recheranno allo Stadio Benito Villamarin potranno rivolgersi a una postazione di supporto ticketing, allestita nelle vicinanze del Gate 19 (entrata settore ospiti).

