Batistuta: "Essere considerato antipatico da Cassano è un complimento. Mi fa tenerezza"

LA NAZIONE - Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante della Roma, ha risposto ad Antonio Cassano. L'argentino non ha gradito le critiche del suo ex compagno di squadra: "Batistuta e Marco Delvecchio alla Roma mi stavano altamente sul ca**o. Batistuta quando arrivava a Trigoria non pagava neanche il caffè e non salutava i camerieri", le parole del barese. Il 'Re Leone' ha risposto in un'intervista al principale quotidiano di Firenze: "Essere considerato antipatico da Cassano mi sembra un bel complimento…Appena arrivato a Roma l’ho visto spaesato, non riusciva a ambientarsi, ho parlato con mia moglie, l’abbiamo portato a casa nostra e adesso sentire che parla così mi dispiace proprio. Mi fa tenerezza. Non ha approfittato della possibilità che gli ha dato il calcio per crescere come persona".