Barcellona, Xavi: "L'Inter avrebbe meritato di vincere contro la Roma"

L'allenatore del Barcellona, Xavi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. Il tecnico dei blaugrana si è soffermato anche sull'ultimo impegno in campionato dei nerazzurri, nel quale sono stati sconfitti dalla Roma per 1-2. Queste le dichiarazioni dello spagnolo: "Abbiamo entrambe assenze pesanti. L'Inter ha movimenti automatizzati a prescindere da chi gioca. Contro la Roma non ha giocato Brozovic, ma avrebbe comunque meritato di vincere. Il blocco di Inzaghi è molto forte, sia in difesa sia in attacco. È un avversario molto difficile".