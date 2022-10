Associazione Cavalieri della Roma: nominati 13 nuovi membri (FOTO)

Negli splendidi saloni di Palazzo Brancaccio sì è svolta la cerimonia della Nomina dei Cavalieri della Roma - Premio Lino Cascioli. L'importante evento giunto alla ventitreesima edizione, è stato ideato nel 1999 dal giornalista e da Antonio Calicchia che attualmente ricopre la carica di presidente dell'Associazione Cavalieri della Roma.

Ogni anno sono insigniti del titolo tifosi della Roma che si prodigano con successo nei rispettivi campi professionali e che, mostrando con stile e misura la loro passione, diffondono una sana cultura sportiva.

Antonio Calicchia, dopo i saluti di rito, ha ricordato l’importanza della nomina e di quante illustri personalità desiderino ottenerla. Ha poi ringraziato la Roma perché il premio ha un senso in quanto c’è Lei e ricordato i tanti Cavalieri scomparsi con un pensiero speciale a Lino Cascioli.

Hanno presenziato alla cerimonia, presentata dal giornalista e Cavaliere Matteo Vespasiani, il Ceo Dr. Pietro Berardi e la Consigliera d'Amministrazione (Cavaliere della Roma) Avv. Benedetta Navarra.

Il dr. Berardi, presente malgrado un aereo da prendere, ha ricordata la grande passione romanista che ha incredibilmente riempito uno stadio vuoto per seguire la finale di Conference League di Tirana.

Presenti a Palazzo Brancaccio anche il Director del Roma Department Dr. Francesco Pastorella ed il responsabile della comunicazione giallorossa Luca Pietrafesa.

Non potevano mancare esponenti del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo UTR, in primis il presidente Fabrizio Grassetti ed il Tesoriere e presidente dei Cavalieri Supporters Romeo Capelli (entrambi Cavalieri della Roma) che insieme ai tanti altri vecchi Cavalieri presenti, hanno fatto da padrini ai nuovi. Le tante e diverse professioni che questi ricoprono (dal giudice costituzionale, all'attore e al politico) dimostrano come l'amore per la Roma sia presente in tutta la società. Questa è la forza del calcio ed in particolare della Roma! Ecco i nomi degli 11 neo Cavalieri:

Barbaro Claudio (Presidente ASI/Senatore)

Buscema Angelo (Giudice Corte Costituzionale)

Capretti Marco (attore e scrittore)

Giannini Massimo (Direttore de “La Stampa”)

Panella Marco (Direttore SportMemory)

Parisi Attilio (Rettore Università Roma 4 Foro Italico)

Prestipino Patrizia (Docente/Deputata)

Ruffini Ernesto Maria (Direttore e Presidente Agenzia delle Entrate)

Tepelena Ilir (Ambasciatore Albania)

Valeriani Massimiliano (Assessore Regione Lazio),

Bebe Vio (Atleta)

Maria Quintarelli (Cavaliere della Roma)