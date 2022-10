As Roma: tante le iniziative del club per la sostenibilità con al centro i tifosi

Le iniziative proseguiranno all’interno dello Stadio Olimpico, in particolare nelle aree hospitality dell’impianto. Qui gli ospiti potranno assistere alla realizzazione di un’opera d’arte a tema giallorosso composta solamente da oggetti che hanno ormai perso la loro originaria funzione, tra i quali materiale sportivo proveniente da Trigoria. L’opera, che vuole ribadire il concetto di economia circolare per il quale oggetti in disuso dallo sport possono essere risorse per altre attività, verrà poi messa all’asta e il ricavato devoluto in beneficenza.

Durante la partita contro il Real Betis, verrà servito un menù a basso impatto ambientale con prodotti stagionale e locali. Come in tutte le partite in casa, dall’inizio del campionato. Tutte le eccedenze saranno recuperate e donate attraverso ACLI Provinciali di Roma che individuerà l'associazione cui far riferimento per la distribuzione del cibo.