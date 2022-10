As Roma: Friedkin pronti a ripagare il bond da 275 milioni e rifinanziare il debito

La Roma è al lavoro per ripagare il bond da 275 milioni di euro emesso nel 2019 e per rifinanziare il proprio debito. La società giallorossa anticiperà questa somma di denaro, dato che la scadenza è prevista per il 2024, e la acquisterà a un prezzo di 101,28 centesimi su un euro. Per eseguire il rimborso del bond sarà necessaria una nuova operazione di finanziamento del debito. L’accordo entrerà in vigore il 27 ottobre, mentre il riscatto e conseguente pagamento agli investitori è previsto per il 26 ottobre.

Il prezzo di rimborso delle obbligazioni comprenderà il 101,28125% dell’importo principale dei titoli da rimborsare, pari a 266.572.250 euro, oltre agli interessi maturati e non pagati e importi aggiuntivi, se presenti, dal 30 giugno 2022 alla data del rimborso (esclusa però la data stessa) pari a 4.383.925 euro.

(calcioefinanza.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE