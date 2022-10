AS Roma: da lunedì è possibile ritirare il Welcome Pack per gli abbonati

Gli abbonati della Roma potranno scoprire il contenuto del Welcome Pack fornito dal club giallorosso a partire da lunedì 17 ottobre, data in cui è possibile ritirarlo nei punti indicati dalla Roma. La nota della società:

Ci siamo. Da lunedì 17 ottobre sarà possibile ritirare il Welcome Pack per gli abbonati.

Qual è il suo contenuto? Vi possiamo solo dire che si comporrà di due prodotti, racchiusi in un cofanetto...

Gli abbonati potranno ricevere il proprio Welcome Pack in tre AS Roma Store:

Via Ottaviano, 10/A (da lunedì a sabato 9:30-19:30; domenica 9:00-19:00)

Piazza Colonna, 360 (da lunedì a domenica 10:00-20:00)

Via del Corso, 26-27 (da lunedì a domenica 10:00-20:00)

Per il ritiro, sarà necessario presentare l’abbonamento e scansionare il QR Code.

(asroma.com)

