Argentina, Lautaro Martinez: "Spero che Dybala sia a disposizione per il Mondiale"

TYCSPORTS.COM - Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter e dell'Argentina, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al canale sportivo televisivo argentino. Tra i vari temi trattati, si è soffermato anche sugli infortuni di Angel Di Maria e Paulo Dybala, entrambi in dubbio (soprattutto la Joya) per il Mondiale in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Le sue dichiarazioni: "Ho parlato con Angel, gli ho inviato un messaggio quando ho saputo del suo infortunio. Era calmo, mi ha detto che si sarebbe ripreso presto, penso che starà fuori per 20 giorni più o meno. Spero che sia lui sia Paulo, che per noi sono molto importanti, si riprendano presto e nel migliore dei modi".

VAI ALL'INTERVISTA