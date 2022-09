Zeman: "Ho sempre firmato contratti annuali, ma feci un'eccezione solo per la Roma"

FESTIVAL DELLO SPORT - Zdenek Zeman, ex allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento organizzato da "La Gazzetta dello Sport" a Trento. Il settantacinquenne ha parlato dei contratti firmati durante la sua carriera, sottolineando come abbia fatto un'eccezione ai tempi della Roma: "Ho sempre firmato contratti di un anno per correttezza. Entrambe le parti devono essere contente. Altrimenti non è giusto. Poi se ci si trova bene allora si firma ancora. Lo strappo l’ho fatto solo con la Roma. Anche oggi sarebbe meglio fare anno per anno".