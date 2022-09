VIDEO - Timothée Chalamet si scatena con i fan romanisti alla Mostra del Cinema di Venezia: "Forza Roma, daje"

Timothée Chalamet, noto attore e protagonista di moltissimi film tra cui Interstellar, non nasconde la sua passione per la Roma. Il ventiseienne si trova alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 per la presentazione del film "Bones and all" di Luca Guadagnino ed è stato accolto da moltissimi fan giallorossi, i quali hanno gridato in coro "Forza Roma". La risposta dell'attore non si è fatta attendere: "Forza Roma, daje" e l'esultanza con il pugno chiuso. Anche in sala stampa si è lasciato sfuggire la stessa frase e, in un'intervista al TG1, ha ammesso di essere un grande fan di Mourinho. Il giovane attore era presente allo Stadio Olimpico in occasione di Roma-Monza e, al termine di essa, si è scattato anche una foto con lo Special One.

per me è timothée chalamet che ha trascorso la giornata ad esclamare FORZA ROMA SNSJSKSK#Venezia79 pic.twitter.com/o1erHtGCux — Alessia? (@ventiparanoie) September 2, 2022