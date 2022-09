VIDEO - Pinto su Zaniolo: "Mai vicino ad andare via. Ho sentito Vigorelli, dobbiamo incontrarci"

Nella consueta conferenza stampa post calciomercato, il gm della Roma Tiago Pinto ha risposto anche sulla situazione legata a Nicolò Zaniolo, tema caldissimo dell'estate giallorosso: "La sua cessione non è stata mai vicina. Come ho già spiegato, lo scorso anno per Nicolò era una stagione di ripresa, quest'anno andrà meglio. Non è mai stato un problema, è giovane, è felice ed ha aiutato la squadra. Ora deve pensare a recuperare dall'infortunio. Ho chiamato poco fa Vigorelli dicendogli che dobbiamo cominciare ad organizzare i nostri meeting per non alimentare troppe pagine di giornale"

