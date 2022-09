VIDEO - Blanco indossa la sciarpa della Roma in diretta a Radio Deejay: "Passione per questi colori trasmessa da mio padre"

Riccardo Fabbriconi, meglio noto come Blanco, è stato invitato come ospite dall'emittente radiofonica Radio Deejay a un evento a Terrazza Martini (Milano). Il cantante, durante la diretta, ha notato che tra il pubblico c'era una fan con una sciarpa della Roma e non ci ha pensato su due volte a farsela passare. "Lanciamela", la richiesta di Blanco, successivamente esaudita. Il diciannovenne ha poi spiegato il suo amore per la Roma: "La passione per i colori giallorossi me l'ha trasmessa mio padre".