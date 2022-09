UEFA, Uva: "Quando si cambia il regolamento non tutti sono felici, abbiamo lanciato il primo club apripista che è la Roma e il giorno dopo abbiamo ricevuto sei email da altri club che vogliono partecipare"

Michele Uva, dirigente UEFA, ha esposto ai microfoni di Football Talks Portugal 2022 la strategia del progetto sostenibilità a cui fa parte anche la Roma: "Il calcio deve essere la piattaforma da utilizzare della società civile per provare a lavorare per trasmettere messaggi positivi. Noi dobbiamo fare la nostra parte in questo senso. Non possiamo risolvere i problemi della società civile e non possiamo salvare il pianeta, dobbiamo giocare ed essere consapevoli che il calcio è una delle piattaforme che possono essere utilizzate dalla società civile. Quando si cambia il regolamento c'è qualcuno che è felice e qualcuno che non lo è. Sono molto soddisfatto che tutti stanno spingendo, stanno capendo che è importante discutere e abbiamo lanciato il primo club apripista tre o quattro giorni fa, ed è l'AS Roma. Il proprietario è americano e nel campo della sostenibilità vogliono essere gli apripista. E il giorno dopo abbiamo ricevuto sei email da altri club, che dicono che anche loro vogliono partecipare. E questo è un buon segno".