Uefa Pro: De Rossi e Del Piero tra i corsisti

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico gli allievi che prenderanno parte al corso per allenatori Uefa Pro, il massimo livello di formazione per un tecnico riconosciuto a livello Uefa. Tra i corsisti saranno presenti due membri dello staff tecnico della Nazionale azzurra, come Daniele De Rossi e il match analyst Simone Contran. La rappresentanza degli ex campioni del mondo del 2006 sarà ben nutrita e, oltre all'ex centrocampista della Roma, vedrà tra i banchi di Coverciano anche Marco Amelia, Andrea Barzagli e Alessandro Del Piero.

Tra gli allievi che seguiranno il corso - al via dal prossimo 3 ottobre, nelle aule del Centro Tecnico Federale -, tra gli altri, anche l'attuale allenatore del Monza, Raffaele Palladino; l'ex azzurro vicecampione d'Europa nel 2012, Antonio Nocerino; il tecnico della formazione turca dell'Alanyaspor, Francesco Farioli; l'allenatore della Virtus Entella, Gennaro Volpe; i vice allenatori di Torino e Brescia, Matteo Paro e Daniele Gastaldello, e il responsabile dell'Area di Match Analysis dell'Inter, Filippo Lorenzon.