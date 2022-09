Tifosi: nasce il 'Roma Club Ternani Romanisti'

Nuovo punto giallorosso a Terni: i tifosi romanisti dell'Umbria potranno trovare un punto di riferimento sulla Roma nel 'Roma Club Ternani Romanisti'. Questo il comunicato ufficiale stilato dall'associazione riguardo la nascita del gruppo che vanta già circa 400 iscritti:

Siamo emozionati e davvero orgogliosi di annunciare la nascita del 'Roma Club Ternani Romanisti - Brigata Angelo Nulli'. Si tratta del primo in città che punta a diventare il più importante Club As Roma dell’Umbria, con sede presso il Circolo CSI Diego Bianchina, in via Narni zona Polymer a Terni.

L'idea del club nasce da un gruppo Facebook creato nel 2010 per riunire tutti i ternani che hanno in comune la fede giallorossa. Un gruppo - che ad oggi conta quasi 400 iscritti - dove scambiare opinioni sulla squadra, sulle partite e a volte anche darsi appuntamento per andare a vedere la nostra Roma allo stadio Olimpico o in trasferta.

Tutto questo negli anni è diventato sempre più forte, unito, concreto, tanto da portarci a sognare un vero e proprio club. Oggi finalmente non è più un sogno perché abbiamo dato vita all'associazione e creato lo statuto. Grazie all'aiuto dell'UTR (Unione Tifosi Romanisti) siamo ufficialmente un Club.

Un Club che abbiamo voluto intitolare al nostro caro amico Angelo Nulli, un ternano tifosissimo della Roma scomparso ad Aprile a causa di un tragico incidente stradale. A lui dedicheremo tutte le nostre attività, dalle più goliardiche alle più concrete, cercando anche di fare del bene dove possibile.

Molte sono le iniziative in programma, molti sono gli obiettivi e le sorprese in cantiere. Per scoprirle tutti i tifosi e i simpatizzanti sono invitati al Grand Opening Party in programma sabato 17 settembre a partire dalle 18 al Circolo CSI Diego Bianchina. La serata sarà l'occasione per conoscere le nostre attività e sottoscrivere la tessera che sarà l'unico mezzo per poter accedere al Club e vivere i vari eventi e manifestazioni. Vi aspettiamo e sempre Forza Roma.

L'evento di sabato 17 sarà anche l'occasione per presentare lo 'Speciale Conference League 2021-2022' di Francesco Goccia e Marco Emberti Gialloreti, in collaborazione con l'Unione Tifosi Romanisti e le firme di Giorgio Martino, Fabrizio Grassetti, Paolo Arcangeli, Massimo Izzi, Massimo Germani, Franco Bovaio. La Conference League - scrivono - è come un pacchetto di sigarette, nuoce gravemente la salute di chi non vi partecipa. Sono in tanti infatti che provano a snobbare questa bella competizione, in primis udite udite, strano ma vero, troviamo quelli dall’altra parte del fiume … sarà un caso??? Eppure quando si avvicina l’ora della partita, quando senti suonare l'inno della competizione, i brividi sono tanti. La vittoria a Tirana, per riprendere le parole dell’indimenticato Presidente Dino Viola, “Ha liberato la Roma dalla prigionia del sogno”. Il gol di Zaniolo è stata una bellissima favola che ha preso corpo...