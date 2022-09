Tennis: Federer annuncia il ritiro a 41 anni (VIDEO)

Roger Federer, probabilmente il tennista più grande della storia di questo sport, ha annunciato oggi il ritiro dall'attività agonistica. I tanti infortuni hanno costretto lo svizzero a prendere questa sofferta decisione all'età di 41 anni, lo ha annunciato tramite un messaggio sui suoi canali social: “Ho 41 anni, ho giocato oltre 1500 match in 24 anni. Il tennis mi ha trattato con più generosità di quanto avrei mai potuto immaginare. Bisogna capire quando arriva il momento di mettere fine alla mia carriera nelle competizioni. La Laver Cup in programma la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo torneo Atp. Giocherò ancora a tennis in futuro, ovviamente, ma non nei tornei del Grande Slam o nel tour”.

Federer, grande appassionato anche di calcio, non ha mai nascosto la sua simpatia per la Roma come da lui stesso dichiarato, oltre che il bel rapporto che negli anni si è venuto a creare con Francesco Totti.