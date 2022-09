Stoccarda: ufficiale l'acquisto di Zagadou

CI aveva pensato anche la Roma per regalare a Josè Mourinho un quinto centrale di difesa, m il futuro dello svincolato Axel Zagadou non sarà in Italia. L'ex Dortmund, infatti, è ufficialmente un nuovo giocatore dello Stoccarda. Lo ha annunciato il club tedesco sui propri canali social.

Dan-Axel #Zagadou kommt zum VfB. Der Innenverteidiger trägt ab sofort das VfB-Trikot mit der Nummer 23. Herzlich willkommen beim VfB, Daxo!#VfB | Zur Meldung ?️➡️ https://t.co/ZH49dHFSIO pic.twitter.com/Bnd0BywcKF — VfB Stuttgart (@VfB) September 19, 2022