Stadio Roma, Onorato (ass. Sport): "Si va avanti spediti"

NEW SOUND LEVEL - Alessandro Onorato assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale intervistato dall'emittente radiofonica New Sound Level ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il sindaco Gualtieri sta seguendo in prima persona il dossier dello stadio della Roma e mi sembra che sta andando bene e avanti speditamente l'idea e il progetto. Sulla Lazio e quindi sullo stadio Flaminio, gli uffici dello sport hanno inviato i documenti al presidente Lotito e aspettiamo quanto prima una proposta concreta: è tutto nelle sue mani".