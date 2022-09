Sparta Praga-Roma, HAAVI: "Vogliamo la fase a gironi, spero di vedere tanti tifosi al ritorno"

Emilie Haavi, autrice del gol della vittoria della partita di questa sera, è stata intervistata dai canali ufficiali della Roma dopo il 2-1 allo Sparta Praga:

L'appello ai tifosi.

“Spero di vedervi in tanti al Tre Fontane, abbiamo bisogno di voi per andare avanti tutti insieme”.

Che partita è stata?

“È stata dura, loro sono molto forti fisicamente, noi abbiamo creato tante occasioni e credo che abbiamo meritato di vincere”.

Come va l’intesa con le compagne?

“Siamo forti e credo che stiamo migliorando partita dopo partita, conoscendoci sempre di più. Sono felice di aver contribuito con un gol, ancora non ci sono riuscita in campionato, l’ho fatto in Champions League. Spero di continuare così”.

Qual è l’obiettivo in questa Champions League?

“Vogliamo arrivare alla fase a gironi. Stasera ci godiamo questa vittoria, non vediamo l’ora di giocare il ritorno al Tre Fontane”.