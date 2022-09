Sassuolo-Salernitana: designata Maria Sole Ferrieri Caputi. Prima donna ad arbitrare una partita di Serie A

Svolta storica per la Serie A. Per la prima volta, infatti, un match del massimo campionato sarà diretto da una donna: ad arbitrare la sfid tra Sassuolo e Salernitana di domenica pomeriggio sarà infatti Maria Sole Ferrieri Caputi. In questa stagione Ferrieri Caputi è stata quarto ufficiale in Monza-Udinese, alla terza giornata, ed ha diretto tre partite: la sfida di Coppa Italia tra Sampdoria e Reggina e i match di serie B Modena-Frosinone e Brescia-Perugia.