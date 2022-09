Roma: problemi al flessore sinistro sia per Pellegrini che per Dybala

Non bastasse la beffa di una sconfitta con appena un tiro in porta subito, due problemi muscolari hanno colpito Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Per quest'ultimo, rimasto comunque in campo fino alla fine, si parla di un fastidio al flessore sinistro. Ora i medici della Nazionale valuteranno se farlo partire o tenerlo a riposo a Roma.

Prima dell'inizio della partita, invece, Dybala aveva accusato un risentimento sempre al flessore sinistro. Resta da capire quale sarà la scelta della federazione argentina.