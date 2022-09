Roma in partenza per Empoli. Ci sono Zaniolo e Abraham, out Karsdorp e Zalewski (VIDEO)

Domenica di vigilia per la Roma, che domani sera affronterà l'Empoli di Zanetti al "Castellani". La squadra è partita questo pomeriggio verso la Toscana, e la novità più importante riguarda la presenza di Nicolò Zaniolo, out dalla sfida contro la Cremonese per la lussazione alla spalla. Presente anche Tammy Abraham dopo aver saltato la trasferta in Bulgaria. Non ci saranno, invece, Karsdorp e Zalewski

