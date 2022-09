Roma Femminile, l'ultimo ostacolo per entrare in Champions è lo Sparta Praga. Il ritorno sarà in casa

Alla Roma femminile manca un ultimo passo per accedere ai gironi di Champions League. Il sorteggio ha sorriso alle ragazze giallorosse che hanno pescato lo Sparta Praga, evitando i pericoli rappresentati da Real Madrid, Bayern Monaco, Arsenal e Psg. La gara di andata è prevista in Repubblica Ceca, mentre il ritorno è in programma al Tre Fontane.

? #UWCLdraw La nostra avversaria sarà lo Sparta Praga e giocheremo il ritorno in casa ? #ASRomaFemminile pic.twitter.com/eGAyGeWF3e — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) September 1, 2022