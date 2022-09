Rocchi: "Mi ero perso un rigore durante un Roma-Lazio, lì ho capito l'importanza del Var"

Nel corso del Social Football Summit, è inervenuto l'ex arbitro e attuale designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi. Queste le sue parole riguardo il suo lavoro e un episodio accaduto durante Roma- Lazio del 2017: "Ho arbitrato 17 anni di cui 14 senza tecnologia. Chi non sta male per il proprio errore non è un professionista. Nella sala c’è un addetto al Var e un Avar. Hanno degli schermi di cui uno rallentato di 3 secondi. Un Var è un arbitro ma deve aver anche tanta esperienza con la tecnologia. All’inizio non sapevo che il Var potesse essere così importante. Durante il derby, che io considero una delle migliori partite, mi ero perso un rigore e sono stato richiamato al monitor. Da quel giorno ho capìto che questo strumento mi avrebbe cambiato la vita e dopo la partita ho ricevuto i complimenti di tutti”.