Pjanic: "Andare alla Roma la scelta più importante della carriera. Peccato non aver vinto, ogni anno veniva smontata la squadra”

DAZN- Miralem Pjanic, attraverso i microfoni dell'emittente, ha ricordato i suoi anni in Italia con le maglie di Roma e Juventus. Queste le sue parole sul periodo giallorosso: “E’ stata la scelta più importante della mia carriera. Non ero così convinto di lasciare la Francia per l’Italia. Ho fatto un buon inizio a Lione ma la Roma spingeva, Luis Enrique e Sabatini, per avermi. Ho scoperto un Paese straordinario così come la città di Roma e la tifoseria. Ho passato cinque anni ma purtroppo non abbiamo vinto niente. In quel momento lì mancava la costanza di tenere tutti i giocatori. Ogni anno veniva smontata la squadra”.

Cosa ti aspetti quest'anno dalla Roma? “La Roma ha meritato la vittoria in Conference League. Sono contento per tifosi. Hanno trovato stabilità con questa nuova dirigenza. Non li senti parlare, ma fanno grandi cose. Hanno portato un allenatore che è uno dei migliori nel gestire una piazza complicata come Roma. Ha funzionato tutto molto bene e infatti è arrivato subito un titolo”.