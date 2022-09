Nela: "La Roma può fare bene. Abraham? Deve essere aiutato maggiormente dalla squadra"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Sebastiano Nela, ex calciatore della Roma, ha parlato in esclusiva ai microfoni del sito che si occupa di calciomercato a margine del Festival dello Sport a Trento. Tra i vari temi trattati, il sessantunenne si è soffermato proprio sulla squadra giallorossa e sulle difficoltà di Tammy Abraham in questo inizio di stagione. Le sue dichiarazioni: "C'è da capire che campionato è. Squadre forti le abbiamo viste, l'Inter lo è al netto dei risultati, Milan e Napoli hanno dato dimostrazione. C'è anche la Lazio, perché no, ma è chiaro che sposta molto arrivare quarto o quinto. La Roma non ha incominciato male, c'è grande entusiasmo, sempre sold out. C'è un bell'ambiente".

Con l'Udinese è stata pesante, con l'Atalanta differente...

"L'Udinese anche l'anno scorso giocava un ottimo calcio, ma pare che sia per tutti un problema giocare contro la squadra di Sottil. Sconfitta diversa contro l'Atalanta, ha cambiato molto per chi si ricorda dell'Atalanta degli ultimi anni. È più concreta, all'Olimpico ha strappato i tre punti, forse non li meritava tutti. La Roma nel secondo tempo ha fatto una buona gara, creato tanto, alla fine il risultato è stato quello. Siamo solo all'inizio, settima giornata, c'è tempo. La squadra di Mourinho può fare bene".

Su Abraham.

"Anche l'anno scorso ha avuto un momento di difficoltà, l'attaccante però va aiutato, la squadra deve fare qualcosa in più. Per l'attaccante è importante fare gol, lui ha avuto qualche occasione, ma come gioco dovrebbe aiutarlo la squadra". [...]

